شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ولبلبة للغردقة لحضور افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، عدد من الفنانين لمطار الغردقة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، والتى تنطلق غداً الخميس وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، من بينهم فتحى عبد الوهاب، نور النبوى، أسماء جلال، يسرا اللوزى، لبلبة، حسين فهمى، صدقى صخر، المخرج يسرى نصر الله، والإعلامى أنس بوخش، رجل الأعمال محمد حديد.

ويكرم المهرجان فى دورته السابعة الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بالأدوار التى بَرَع فى تقديمها فى السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذى يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات فى تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركته التى أسسها فى التسعينيات، أو كان فى الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.

يشهد مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.



أنس بوخش



حسين فهمي



صدقي صخر



لبلبة



نور النبوي



يسرا اللوزي