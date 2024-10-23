شكرا لقرائتكم خبر عن مايلز تيلر ينعى مدرب الطيران فى فيلم Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم العالمى مايلز تيلر مدرب الطيران تشارلز توماس "تشاك" كولمان، الذى لقى مصرعه فى حادث تحطم طائرة فى نيو مكسيكو.

عمل تيلر مع كولمان فى فيلم Top Gun: Maverick، الذى قدم فيه الأول دور الملازم برادلى "روستر" برادشو، حيث كتب "ارقد فى سلام تشاك كولمان، كان تشاك مدربنا فى مجال الطيران وكان له دور فعال فى تحضيرنا لفيلم Top Gun: Maverick".

وتابع تيلر ناعيا تشاك: "كان مهندسًا في مجال الطيران والفضاء، وطيارًا للاستعراضات الجوية، وصديقًا لنا، كان تشاك شخصًا لطيفًا وكنا دائمًا نشعر بالراحة مع خبرته المتاحة لنا، كان لطيفًا ومتواضعًا وفضوليًا بشأن الآخرين والعالم الذي نعيش فيه، رحل مبكرًا جدًا لكن إسهاماته ستظل باقية إلى الأبد، شكرًا لك على الذكريات، تشاك".

كان تشاك الشخص الوحيد على متن الطائرة ذات المقعدين من طراز Extra Flugzeugbau EA300 عندما سقطت حوالى الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلى يوم الأحد الماضى، وفقًا لشبكة سكاى نيوز.

قال مسئولون في المدينة إن كولمان كان يؤدي عروضًا جوية عندما تحطمت الطائرة فى معرض لاس كروسيس للطيران والفضاء في مطار لاس كروسيس الدولي، وكان قد أدى عروضًا جوية في مئات العروض الجوية سابقًا وقدم أكثر من 3000 رحلة في طائرات جوية.