الشاعر هنري زغيب يفجع بوفاة إبنه الوحيد بأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - نعى الشاعر اللبناني هنري زغيب ولده الوحيد هنري هنري زغيب، الذي توفي في أميركا عن عمر يناهز 51 عامًا إثر أزمة قلبية.



وتقبل التعزية في صالة كاتدرائية مار جرجس في صربا، بعد غد الجمعة، بين الساعة الثانية والسادسة مساءً، كما سيُقام قداس الصلاة لذكراه في الساعة السادسة.

وفي إطار احترام الظروف الحالية، أعلن والد الفقيد أنه سيكتفي بتقبل التعازي عبر الهاتف على الرقم 03/618700.

وكان قد نال الشاعر هنري زغيب دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU)، حيث تسلّم الشهادة من رئيس الجامعة، الدكتور ميشال معوض، واعتبر زغيب أن هذه الشهادة تمثل أرفع تقدير يناله في حياته، وأنها تتويج لخمسة عقود من التأليف والكتابة والعمل الثقافي.