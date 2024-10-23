تعيين مصطفى كامل عضوًا في مجلس المعهد العالي للموسيقى العربية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل، عن تعيينه عضوًا في مجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا التكليف، وعبر مصطفى كامل عن شكره لكل من ساهم في نجاح مسيرته الفنية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه منصب النقيب، وأعرب في منشوره، عن فخره بتلقي اتصال من دكتور أحمد يوسف، عميد المعهد، وأعضاء المجلس، لإبلاغه بترشيحه لهذا المنصب، مؤكدًا أن هذا يعد شرفًا كبيرًا له للإنضمام إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين.



وأضاف أنه ممتن للعميد وأعضاء المجلس ولزملائه في النقابة العامة والمحافظات على الدعم والتقدير المتبادل، والذي كان له أثر طيب في المجتمع الفني.

يُعتبر هذا الترشيح هو الرابع خلال عامين فقط، إذ سبق أن تم تعيينه عضواً في المجلس الأعلى للثقافة، ثم في المجلس الأعلى للجامعات، ثم في مجلس كلية التربية الموسيقية.