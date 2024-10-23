شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الاسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية .

وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشوره وقال : اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.

وأضاف مصطفى كامل: شكرًا للسيد العميد وللسادة أعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية علي الإحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدي في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة، وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفه خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلي وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر.

ويعد هذا الترشيح والتنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضواً بالمجلس الاعلي للثقافة المصري ثم عضواً بالمجلس الأعلي للجامعات المصرية ثم عضواً بمجلس كلية التربيه الموسيقية واليوم عضواً بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون .