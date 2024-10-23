شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يشارك في مهرجان الجونة بندوة نقاشية مع نيللي كريم وكريم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافي في هذه النوعية؟، ويشاركه الندوة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي.

يذكر أن يوسف الشريف يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد ديربي الموت، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده أثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وكانت آخر أعمال الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25 والذي قدمه في الموسم الرمضاني 2021، وشارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف في السينما كان فيلم بني آدم والذي قدمه بالتعاون مع عدد من الفنانين، من بينهم دينا الشربيني وهنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين.