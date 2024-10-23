شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: صلاح السعدنى بهرنى بشخصيته فى مسلسل "ليالى الحلمية" والان مع تفاصيل الخبر

ربطت الفنانة إلهام شاهين علاقة إنسانية مع الفنان الراحل صلاح السعدنى، لاسيما بعدما عملت معه في مسلسل "ليالى الحلمية" والذي جسدت خلال أحداثه شخصية ابنته ويعد هذا العمل من أبرز أعمال وأدوار صلاح السعدنى على مدار تاريخه الفنى، وكذلك تعاونت معه في فيلم آخر، وحرصت إلهام على الإشادة بتجربتها الفنية والإنسانية مع الراحل وذلل بالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.

وأكدت إلهام شاهين لـ"الخليج 365" أن الفنان الراحل صلاح السعدنى شخصية متفردة ومتميزة في عمله، وانسانيا، مفيش أجمل ولا أحن ولا أطيب منه ولا أظرف ولا ألذ منه لافتة أن العمل معه كان متعة كبيرة لأى فنان يقف أمامه مضيفة: "كان من أجمل بجد وأجمل الزملاء اللى اشتغلت معاهم، بهرنى لما اشتغلت معاه في "ليالى الحلمية" لما عمل مراحل شخصية سليمان غانم حتى أصبح رجل عجوز في الجزء الخامس، بخفة دمه الراجل الفلاح".

وأشارت إلهام شاهين: "صلاح السعدنى عمل دور سليمان غانم، وهى شخصية تحفر في تاريخه ومحدش يعرف يعملها تانى، وأنا اشتغلت معاه مرات تانية، منهم فيلم "مدرسة الحب" كان قصة أنيس منصور وبردو كان فيلم جميل أوى عن علاقة الزوج والزوجة بمراحل مختلفة، والحقيقة هو فنان رائع ملتزم جدًا وزكى جدًا وشاطر جدًا في شغله وحفيظ جدًا يبص مرة واحدة في السيناريو ويخش بيسمع اسأله أنت لحقت تحفظ".

وقدم الفنان الكبير الراحل صلاح السعدنى الكثير من الشخصيات والأدوار في أعماله المتعددة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، لكن هناك عدة أدوار أصبحت علامات فى سجل الدراما ومنها الأسطى حسن فى مسلسل "أرابيسك" و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى" والعمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية" الذى منح السعدنى لقب عمدة الدراما المصرية والعربية.

وفى السينما قدم حوالى 50 فيلماً منها "ليل وخونة" و"أغنية على الممر" و"كراكيب"، و"الأرض" و"شياطين الليل" و"الرصاصة لا تزال فى جيبى" و"شحاتين ونبلاء"، إضافة إلى العديد من الأعمال والأدوار البارزة والتى جعلته واحداً من أعمدة الدراما المصرية والعربية على مدار تاريخها.