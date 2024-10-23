شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى وأسماء جلال وركين سعد يصلن الجونة لحضور حفل افتتاح المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل عدد من الفنانين على رأسهم يسرا اللوزى، أسماء جلال، نور النبوى، ركين سعد، صدقى صخر، المخرج يسرى نصر الله والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إلى مدينة الجونة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة والتي تنطلق غداً الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم القصير "آخر المعجزات - The Last Miracle" للمخرج عبد الوهاب شوقي الذي يعرض عالمياً للمرة الأولى، وتدور أحداث الفيلم خلال 20 دقيقة، حول قصة يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.

ويكرم المهرجان في دورته السابعة، الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.