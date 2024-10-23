شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسة "الورشة" ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورشة تمثيل بالتعاون مع مؤسسة "الورشة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، وتمتد الورشة على مدار أربعة أيام، تحت إشراف الممثلة ومدربة التمثيل المعروفة مروة جبريل، وتستهدف دعم وتنمية مهارات الممثلين الصاعدين.

تهدف الورشة إلى تقديم فرصة فريدة للمشاركين لصقل مهاراتهم في التمثيل من خلال جلسات تفاعلية عملية. يُشترط في المتقدمين ألا يقل عمرهم عن 21 عامًا وأن يكون لديهم خلفية مهنية في التمثيل، كما يتطلب التقديم تقديم سيرة ذاتية، صورة شخصية، وفيديو تعريفي يعرض مهاراتهم التمثيلية وأعمالهم السابقة.

وفي تعليق لها على هذه الشراكة، قالت بسمة نبيل، مؤسِسة ومديرة مؤسسة "الورشة": "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة ومنصة هامة لإبراز المواهب الجديدة. هذه الورشة بقيادة مروة جبريل تأتي ضمن جهودنا لتعزيز التميز في مجال التمثيل، ونأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة جديدة نحو دعم وتطوير الجيل القادم من الممثلين في مصر والعالم العربي."

من جهتها، أعربت مروة جبريل عن حماسها الكبير للمشاركة في هذه الورشة، قائلة: "يسعدني أن أكون جزءا من هذه المبادرة، وأتطلع إلى العمل مع المشاركين في الورشة لاكتشاف مواهبهم وصقلها بطريقة احترافية."

يأتي تنظيم هذه الورشة كجزء من التزام "أيام القاهرة لصناعة السينما" بدعم السينمائيين الشباب، وتوفير منصة لتطوير مواهبهم الفنية. يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وقد لعب دورًا رياديًا في تعزيز المواهب الفنية والإبداعية في المنطقة، وذلك من خلال شراكاته مع مؤسسات تركز على تطوير الفنون والتعليم الثقافي.