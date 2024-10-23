شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية بتوقيع المطربة مى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس 24 أكتوبر على مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حيث أعلنت إدارة الاوبرا عن نفاد تذاكر الحفلة بإعلان sold out. وقد أعلن عن نفاد تذاكر حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرضًا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.