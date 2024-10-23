شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية مالو من فيلم رفعت عيني للسما لفريق بانوراما برشا ومولوتوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم رفعت عيني للسما أغنية "مالو" قبل أيام من مشاركة الفيلم بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

أغنية "مالو" من تراث الصعيد المصري من غناء مونيكا يوسف وفريق بانوراما برشا، ومن توزيع ورؤية موسيقية مولوتوف ومونتاج أمير أحمد وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

وجاءت كلمات الأغنية..

( قالوا الودع موصوف للي انشغل باله قولت نجرب ونشوف بختي أنا مالو .. مالو مالو بختي أنا مالو .. وبعتله جوابين جوا الجواب صورة من يوم ما حبيبي ما غاب والنفس مكسورة.. بختي أنا مالو )

وفي سياق آخر، طرح صناع الفيلم خلال الأيام الماضية الإعلان التشويقي الثاني لفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، تمهيداً لانطلاق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 6 نوفمبر.

وظهر في الإعلان فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم " لسه متجوزتيش لحد دلوقتي؟، بنات قليلة الأدب؟".

يأتي ذلك بعد إعلان مشاركة الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر 2024.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله، وهو من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

ومؤخراً أعلن مشاركة الفيلم في مهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتقام فعالياته في شهر أكتوبر الحالي.

كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.