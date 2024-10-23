"حدث فني ضخم".. عمرو دياب يستعد لإحياء حفل أمام 5 آلاف من جمهوره في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ساعات قليلة تفصلنا عن إطلالة النجم العالمي عمرو دياب في حفله المرتقب في الكويت والمقرر إقامتها غدا الخميس في قاعة "الأرينا كويت" والحفل تنظمه شركة "باشا جروب" الرائدة في صناعة الترفيه ويحمل مفاجآت عديدة.

وفي هذا السياق، صرّح المنتج حسين موسى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحفل، قائلاً: "باشا جروب تحرص دائما على تطوير منظومة العمل لتواكب كل حفل، من خلال توفير تجهيزات تقنية وفنية تليق بأسماء النجوم المشاركين".

وأوضح: "من يتابع حفلاتنا يلمس حرصنا الدائم على تقديم الفنان بصورة تليق بمسيرته الفنية".

واستكمل: "سيشارك في الحفل أحمد عصام وهو صاحب أكبر شهرة وشعبية في عالم المؤثرات البصرية على مستوى العالم ودخل موسوعة جينيس".

واختتم موسى حديثه قائلا: "أنتم على موعد لحدث فني غير مسبوق ليستمتع به الجمهور الكويتي بصريا وسمعيا بحضور جماهيري يصل ل 5 آلاف متفرج".

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