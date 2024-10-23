في ذكرى عيد ميلاده.. من الذي طالب بزواج هالة صدقي وصلاح السعدني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حفلت كواليس مسلسل "أرابيسك " الذي يعد من أبرز الأعمال التي قام ببطولتها الفنان الراحل صلاح السعدني، بمفارقات عديدة.

ومع احتفالنا اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح السعدني اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، نرصد ما ذكرته شريكته في بطولة "أرابيسك" الفنانة هالة صدقي.

الفنانة هالة صدقي، خلال ظهورها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، قالت: "خلال تصوير حلقات مسلسل (أرابيسك)، وصل إلينا غضب الجمهور الكبير، بسبب ارتباطهم بالعلاقة العاطفية التي كانت بين (حسن أرابيسك- صلاح السعدني)، و(توحيدة) الشخصية التي كنت أقدمها".

وتابعت: "قبل تصوير الحلقة الأخيرة، من المسلسل (كانوا عايزين يغيروا النهاية ويجوزونا)".

الفنانة صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا عن عمر 81 عام، في أبريل الماضي، قام ببطولة "أرابيسك"، بعد اختلاف وجهات النظر بين مؤلف العمل الكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنان عادل إمام الذي كان المرشح الأول للبطولة، قبل أن يذهب دور "حسن أرابيسك"، إلى صديق المشوار صلاح السعدني .

مسلسل "أرابيسك" عرض عام 1994، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد، وشارك في بطولته مع صلاح السعدني، وهالة صدقي، نخبة من النجوم والنجمات، منهم، هدى سلطان، أبو بكر عزت، سهير المرشدي، هشام سليم، لوسي، حسن حسني، كرم مطاوع، شوقي شامخ، نادية رشاد، لطفي لبيب، المنتصر بالله، محمد كامل، نادية فهمي، محمد متولي، وغيرهم.