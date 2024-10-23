بالفيديو.. صابر الرباعي يتألق في بروفات حفل "ليلة عبدالوهاب" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وصل الفنان التونسي صابر الرباعي إلى مدينة الرياض، استعدادا لحفله، المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري تحت عنوان "ليلة عبدالوهاب" على خشبة مسرح "أبو بكر سالم"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض لدورته الخامسة، بمشاركة كل من محمد ثروت، ونور مهنا، وماجد المهندس، ومي فاروق، ويتولى قيادة الأوركسترا المايسترو وليد فايد.

ونشر الحساب الرسمي لـ "بنش مارك" بموقع "، مقطع فيديو، وظهر "الرباعي"، برفقة الفرقة الموسيقية من كواليس استعدادات الحفل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان قد كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن بوستر الحفل المقام تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

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