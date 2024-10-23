كارول سماحة عن العدوان الإسرائيلي: "شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نددت الفنانة كارول سماحة بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن استهدف العدوان الإسرائيلي العديد من المناطق في جنوب لبنان و البقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وكتبت كاول، على حسابها الخاص بموقع "X": "جبناء، كل ما فشلوا بالغزو البري يفرغوا حقدهم وإجرامهم على المدنيين ببيروت، صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت قبل أشهر ألبوم "اضحك يا قلبي"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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