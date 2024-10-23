إلهام شاهين رفقة نجوم الفن في "الليلة العمانية" بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا تجمعها بعدد من نجوم الفن من بينهم يسرا وإيناس الدغيدي وليلى علوي وبوسي وغيرهم.

ونشرت "إلهام" صور من الحفل من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة عمانية رائعة بدار الأوبرا المصرية بحضور معالي سفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، ومعالي وزير الثقافة المصرى د. أحمد فؤاد هنو، ود. لمياء زايد رئيسة الأوبرا، ومجموعة من السفراء العرب منهم سفيرة البحرين وسفراء المغرب وتونس، استمتعنا بالمطربين الرائعين، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، شكرًا للفنان الموسيقار العماني الكبير خالد البوسعيدي على مجهوداته في هذا الحفل الرائع، شرفتونا في مصر إخوة عزاز علينا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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