شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام محمد علي تشيد بـ "دراما النصر" بعد عرضه على الوثائقية وشريف سعيد يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المخرجة إنعام محمد علي بالفيلم الوثائقي "دراما النصر"، الذي عرض على شاشة قناة الوثائقية، احتفالا بالذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر العظيم.

وكتبت إنعام محمد علي عبر حسابها على "فيسبوك": "الفيلم الوثائقي الذي عرض علي الشاشات بمناسبه الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، والذى جمع خلال 50 دقيقه بين الأفلام التي كانت رد فعل نكسه 67 وبين الأفلام التي جسدت فترة حرب الاستنزاف ثم أفلام ما بعد الانتصار".

وتابعت: "اعترف أني سعدت بالاشتراك فيه لأنه فيلما ممتعا يحترم عقل المشاهد جيد الصنع في اعداده فيما يتعلق برصد كل هذا العدد من الأفلام واختيار النقاد السنمائيين الذين قاموا بالتعليق عليها تحية لمعدة الفيلم نسمه تليمة، وشكرآ للقناة الوثائقية على دورها فى المحافظه على الذاكرة الفنية للأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية".

ليعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نشر كلامها عن الفيلم، معلقا عليه: شهادة نعتز بها كثيرًا من المخرجة المصرية الكبيرة الأستاذة إنعام محمد على عن الوثائقي دراما النصر".

وثق فيلم دراما النصر للأعمال الفنية التي عَبَّرت عن الحالة الوطنية خلال حرب الاستنزاف، وصولًا إلى حرب السادس من أكتوبر 1973، سواء على شاشات السينما والتليفزيون، أو على خشبات المسرح، وكذلك الأفلام التسجيلية التي وثَّقت تلك الأحداث.

كما استعرض الفيلم حكايات تلك الأعمال الفنية على لسان بعض صانعيها، ويتناولها من منظور فني، وتاريخي، واجتماعي، ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لعدد من صناع تلك الأعمال الفنية، والكتاب، والنقاد الفنيين.

