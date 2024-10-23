شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هارفي واينستين يعانى من سرطان نخاع العظم ويعالج فى سجن نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تشخيص المنتج ومخرج الأفلام الأمريكي هارفي واينستين بنوع نادر من سرطان نخاع العظم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ABC News، ويتم علاج واينستين من سرطان الدم النخاعي المزمن في سجن نيويورك، حيث يقضي حاليًا عقوبة لمدة 16عامًا بعد إدانته بالاغتصاب في كاليفورنيا عام 2022.

رفض الممثل القانوني المعتمد للرعاية الصحية لواينستين في نيويورك، كريج روثفيلد، التعليق "احترامًا لخصوصية السيد واينستين".

يأتي تشخيص واينستين بعد عام من المشاكل الصحية، في خلال الشهر الماضي، تم نقله إلى العناية المركزة للتعافي من جراحة القلب الطارئة، ومن قبلها في يوليو الماضى تم إدخاله إىل المستشفى بسبب إيجابية إصابته بـ COVID-19 وإصابته بالالتهاب الرئوي في كلتا رئتيه.

وكانت قد أدانت هيئة محلفين فى محكمة فى لوس أنجلوس، المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي آخريين، حسب ما نشره موقع وكالة "رويترز"، وفى المقابل، برأ المحلّفون واينستين من التّهم التي وجهتها إليه المدّعية الثانية، في حين لم يتوصّلوا لحُكم بشأن الاتّهامات التي وجّهتها إلى المتّهم المدّعيتان الباقيتان.

ويمضي منتج فيلمي "بالب فيكشن" و"ذي آرتيست" الذي كان يلقب "ملك السينما" والبالغ 70 عاماً عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة.