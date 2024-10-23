شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهور الحلقة1.. نور النبوي يعمل فى خدمة العملاء ويحاول البحث عن وظيفة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم الأربعاء الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، على منصة watch it الإلكترونية، وشهدت الحلقة محاولة مراد (نور النبوي)، العمل في وظيفة جديدة، بدلا من خدمة عملاء إحدى الشركات المسئولة عن بيع الغسالات، ومع معاناة مراد من العمل معهم، يبدأ في إجراء أكثر من إنترفيو خاص بشركات أخرى لمحاولة العمل بها.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مسلسل 6 شهور الحلقة 1