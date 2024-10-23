شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم النجمة درة فى حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 بالعين السخنة النجمة التونسية درة .

التكريم يأتي مواكبا لانتهاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي "وين صرنا؟" الذي يعد باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة، وأعربت عن سعادتها بالتكريم من مهرجان VS-FILM كونه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.

وقالت درة: "أن التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور".

ومن جانبه ذكر الدكتور أسامة أبو نار أن تكريم النجمة درة هو تكريم عن مشوار حافل بالأعمال والنجاحات والشهرة سواء علي المستوي العربي وخارجه، قائلا : أن درة من النجمات القلائل الذين إرتبطوا بالأفلام الوثائقية والقصيرة مؤخرا وأن هذا الإرتباط تمت ترجمته الي فيلم سيري النور خلال أيام قليلة وأن هذه النوعية من الأعمال تحتاج الي دعم كبير حتي تحتل المكانة التي تستحقها الي جانب الأفلام الروائية خاصة وأن هناك أفلاما وثائقية وتسجيلية قصيرة عربية حصدت جوائز لم تحققها الأفلام الروائية الطويلة .