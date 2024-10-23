سامر المصري وجومانا مراد يشاركان في الفيلم الأميركي "Beyond The Likes" -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثلان السوريان سامر المصري وجومانا مراد في الفيلم الأميركي "Beyond The Likes"، الذي من المقرر عرضه بدءاً من 6 تشرين الثاني المقبل، حيث يظهر سامر المصري في الإعلان الترويجي للفيلم متحدثاً باللغة الإنغليزية، بينما تتحدث جومانا مراد بالعربية، كما تشارك البلوغر الشهيرة نور ستارز بدور فاطمة، وتظهر في لقطات ذات طابع كوميدي.



بحسب موقع "IMDb"، بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 5.5 ملايين دولار، وسيكون العرض الأول له في دبي خلال الشهر القادم، تدور أحداث الفيلم حول خمسة أصدقاء يعيشون في شيكاغو عام 2008، ويتحولون إلى مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيلم من إخراج ريان لامار وتأليف آدم كي، وتم تصويره في شيكاغو وإلينوي بالولايات المتحدة، ويضم فريق العمل أيضاً الممثلين مات رايف، دون بنيامين، تيرينس جنكينز، وجورج لوبيز.