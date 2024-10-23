محسن صبري: "دور تهامي باشا في مسلسل عمر أفندي خطفني رغم قصر ظهوري"

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل المصري محسن صبري أنه لاحظ في الفترة الأخيرة مشاركته في أدوار قصيرة ضمن أعمال درامية كبيرة، لكنه شعر بتميز دوره "تهامي باشا" في مسلسل "عمر أفندي"، رغم ظهوره في مشاهد قليلة، ووصف الدور بأنه خطفه، وأضاف، أن شخصية تهامي باشا قد تبدو صارمة من الخارج، لكنها تحمل في داخلها نعومة وحباً عميقاً لابنه، مما جعل الشخصية تجمع بين زمنين وتلفت انتباهه.



كما أشار صبري إلى أنه في البداية تردد عندما عرض عليه الدور وسأل مساعد المخرج إن كان هناك دور أكبر، لكنه فوجئ عندما قيل له إنه بالفعل بطل المسلسل. بعد أن تم شرح المشاهد له، اكتشف أن الشخصية محورية وتظهر في مشاهد فلاش باك عديدة، وأكد محسن صبري قناعته بأن مشهداً واحداً قادر على ترك بصمة تدوم طوال العمر، معبراً عن حبه الكبير للتمثيل.

وكانت تلك التصريحات خلال إستضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" .