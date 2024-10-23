شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يقابل آسر ياسين فى مسلسله الجديد إخراج تامر محسن رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقابل النجمان دياب وآسر ياسين فى بطولة عمل درامى جديد، من المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من إخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث يعد تعاون دياب وآسر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير العمل أواخر الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

أما آسر ياسين قدم العام الماضى مسلسل بدون سابق إنذار، وشاركت في بطولة العمل كل من عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.