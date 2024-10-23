شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: لو رجع بيا الزمن مش هشترك فى ستار أكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت النجمة نسمة محجوب، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إلى عدم مشاركتها فى برنامج المسابقات الغنائية ستار أكاديمى، موضحة: "مش هشترك فى ستار أكاديمى لو رجع بيا الزمن، وكنت هستنى برنامج The Voice، لأنه برنامج مختلف وأحلى وأحسن والشغل مع المتسابقين أكثر وعليه العين أكثر، وكمان متطور أكثر من ستار أكاديمى، لأن وقت اشتراكى فى البرنامج ماكنش فى غيره أصلا".

وذلك بعدما كشفت النجمة نسمة محجوب عن إحساسها بالفخر بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار، في أحد الاحتفالات الخاصة بالمرأة، وصرحت في تصريحات خاصة لليوم السابع قائلة: "حسيت بالفخر والاعتزاز بالغناء أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار".

وتابعت "وكانت حاجة كبيرة جدا أنهم بيكلمونى، وبحس إنه شرف ووسام بالنسبة لى أنه يتم اختيارى للغناء فى الحفلات الكبيرة اللى فيها سيادة الرئيس، وفعلا بتبقى حاجة جميلة جدا لما بتجيلى".

فى نفس السياق قدمت المطربة نسمة محجوب ليلة طربية خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا من أغانيها منها "هتقولى إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدى"، كما غنت باللغة الإنجليزية، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت أغنية عابر سبيل، وقالت أنا حابة أغني الأغنية دي النهارده، لأن في عز اللي بتمر به الشعوب العربية، كل واحد قادر يعبر بطريقته الخاصة، وأنا بعبر بالأغنية دي.