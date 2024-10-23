شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد صلاح السعدنى .. مسلسلات لا تنسى لـ عمدة الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدنى، الذى ولد عام 1943 ورغم مشاركته فى العديد من الأعمال السينمائية إلا أنه تألق ولمع نجمه فى الدراما التليفزيونية، واستطاع أن يحفر اسمه من ذهب بين أذهان المشاهدين بعد أن قدم كمّا هائلا من الأعمال الدرامية الراقية التى تحمل معنى وتعبر عن المجتمع المصرى. لذلك وبمناسبة الاحتفال بميلاده نرصد عددا من أبرز الأعمال التليفزيونية التى قدمها صلاح السعدنى على مدار تاريخه.

ليالى الحلمية

جسد السعدنى دور سليمان غانم فى مسلسل ليالى الحلمية الذى عرضت أولى أجزائه عام 1987، ليستمر فيها بنفس الشخصية حتى الجزء الخامس الذى عرض عام 1995.

أرابيسك

فى عام 1994 قدم صلاح السعدنى مسلسل "أرابيسك"، وهو العمل الذى ضم عددا كبيرا من قامات الفن وجسد فى هذا المسلسل شخصية "حسن النعمانى".

رجل فى زمن العولمة

فى عام 2002 قدم السعدنى مسلسل رجل فى زمن العولمة وتم عرضه على جزأين، كان من تأليف د. عصام الشماع.

الأصدقاء

شارك السعدنى فاروق الفيشاوى ومحمد وفيق فى مسلسل الأصدقاء الذى تناول قصة 3 أصدقاء مختلفين فى المستوى الاجتماعى، ويعتبر من الأعمال التى ارتبط بها المشاهد فى هذه الفترة.