جينيفر غارنر طليقة بن أفليك ترغب بزفاف فاخر في باريس وتبحث عن الفستان

ميرنا وليد - بيروت - قررت طليقة النجم بن أفليك، النجمة جينيفر غارنر، أن تحتفل بزواجها من جون ميللر في باريس، وهي تبحث عن فستان الزفاف، وقد زارت دار أزياء ديور لهذه الغاية.
بدأت علاقة جينيفر بصديقها عام 2018 وسافرا معاً الى أوروبا عدة مرات وتشكل باريس بالنسبة لها المكان المفضل للإستجمام.
جينيفر ترغب بإقامة زفاف فاخر طالما حلمت به وجون يريد أن يحقق حلمها ويرغب أن يقدم لها ما عجز بن أفليك عن تقديمه لها. يذكر ان حفل زفافها مع بن أفليك عام 2005 إقتصر على بعض الأصدقاء المقربين.
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