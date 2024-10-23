"صراع التلال" مسلسل مليئ بالأكشن و السلاح.. تعرفوا إلى أبطاله و قصته

ميرنا وليد - بيروت - تقترب عمليات تصوير المسلسل السوري "صراع التلال" القادم في تركيا من الانتهاء.



وتدور أحداث "صراع التلال" في ضيعة افتراضية على الحدود السورية اللبنانية حول تجار السـ لاح والمخـ درات، وستبدأ مع شخصيتين محوريتين هما "صادق النمر" و"جمال الصياد".

"صادق" من أكبر المهربين في المنطقة، سوري الجنسية، ومطلوب للعدالة، يلعب شخصيته الممثل السوري عبد المنعم عمايري.

إبن "صادق النمر" هو الشخصية الأكثر شراً ودموية في العمل، و يحمل إسم "سعد" الملقب بشيطان التلال، تربّى على أنه فوق القانون وكل شيء متاح له، يحمل فراغاً داخلياً عميقاً، يدفعه إلى البحث عن القوة من خلال العنف، فلا يتردد في قتل أقرب الناس إليه واستخدام القوة عليهم، ويؤدي شخصيته الممثل إبراهيم منعم.

وفي بيان صحفي له، كشف إبراهيم منعم عن أنّ نهاية العمل ستكون مفتوحة لجزء ثانٍ في حال نجاحه.

العمل من تأليف وإخراج تامو زين، ويلعب بطولة العشارية إلى جانب عمايري ومنعم كل من: "خالد القيش، أيمن رضا، مرح جبر، علاء الزعبي، حسن خليل، اسماعيل مداح، روعة السعدي، دانا جبر، همام رضا، تركي أعرج، وغيرهم.."، ومن لبنان: "سعيد سرحان".

من جهةٍ أُخرى، شارك ابراهيم منعم في عشرات الأعمال السورية، إضافةً إلى أعمال درامية وسينمائية ومسرحية وإعلانية في السويد، كما مثّل بلغات عدّة، كالسويدية، والفرنسية، والانكليزية.

وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا والجزائر.