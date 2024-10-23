ألكون إنترتينمنت تقاضي تسلا ووارنر براذرز بتهمة إنتهاك حقوق الطبع والنشر

ميرنا وليد - بيروت - رفعت شركة "ألكون إنترتينمنت" دعوى قضائية ضد شركتي "تسلا" و"وارنر براذرز ديسكفري"، مدعية أنها إستخدمت الصور من فيلم "بليد رانر 2049" في حملة ترويجية لسيارة تسلا ذاتية القيادة دون إذن.



من جهة أخرى تم تقديم الدعوى في كاليفورنيا، متهمة تسلا بالتضليل من خلال الإيحاء بوجود علاقة مع "ألكون"، مشيرة إلى سلوك ماسك المثير للجدل، و بالرغم أن شركة "وارنر براذرز" كانت موزعًا للفيلم الفائز بجائزتي أوسكار عام 2018، إلا أن "ألكون" رفضت طلبًا لاستخدام الصور في حدث الكشف عن السيارة.