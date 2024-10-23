بجمال وأناقة.. روان بن حسين تبرز رشاقتها بفستان أسود ضيق

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بأخر إطلالاتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بغاية الأناقة، مرتديةً فستان ضيق باللون الاسود متوسط الطول ذات أكمام طويلة إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها الممشوق، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً.



وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وظهرت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق، كما وكشفت عن موعد طرحها للأغنية، قائلةً: "من كواليس تصوير أغنيتي الجايه، سلامي، ٢٥. ١٠".

