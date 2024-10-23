شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية بـ8.5 مليون دولار ضد منصة سكاى بسبب مسلسل Britannia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير عن الدعوى القضائية التى رفعت ضد منصة سكاى، تطالبها بتعويض 8.5 مليون دولار، لاتهامها بسرقة فكرة مسلسل Roman وإضافتها لمسلسل المنصة Britannia، الذى عرض لثلاثة مواسم على المنصة حتى الغاءه عام 2023.

ونقلت صحيفة deadline، بعض من تفاصيل تلك الدعوى القضائية التى تطالب سكاى بتعويض 8.5 مليون دولار، والتى رفعها كاتب يدعى سرقة فكرة مسلسله Roman وإضافتها لمسلسل المنصة، وزعم بنيامين كروشكوف، وهو كاتب، في دعوى قضائية رفعتها المحكمة العليا أن سكاي ومتهمين آخرين اختلسوا فكرته ونصه، ثم تآمروا للتغطية على الأصول الحقيقية للمسلسل.

وعُرض مسلسل Britannia لمدة ثلاثة مواسم على سكاي قبل أن يكشف موقع Deadline عن إلغائه في عام 2023، وهو من بطولة الممثل ديفيد موريسي الذي اشتهر في مسلسل The Walking Dead كقائد عسكري يقود الغزو الروماني لبريطانيا، عُرض المسلسل على Amazon Prime Video.

قصة Britannia تدور فى إطار ملحمى خيالى خلال عام 43 بعد الميلاد عندما يقرر جيش الرومان التوجه نحو مدينة "بريتانيا" محاولين احتلالها وخلال طريقهم يصطدمون بأرض غامضة يتسيدها فرقة من المحاربات النساء، يمتلكن قدرات خارقة للطبيعة مستمدة من العالم السفلى، واللاتى يقررن الدفاع عن مملكتهن والقضاء على الجنود الرومانية، ينتمى لفئة الدراما الخيالية إنتاج شبكة قنوات "سكاى" التليفزيونية، ومن إعداد وتأليف الرباعى جيز بترورث، توم بترورث، جيمس ريتشاردسون، ريتشارد ماكبرين، وإخراج الرباعى سوزان تولى، لوك واتسون، شيرى فولكسون، كريستوف شيرو، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، ديفيد موريسى، كيلى ريلى، ليانا كورنيل، نيكولاج لى كاس، ماكينزى كروك، بارى وارج، ستانلى ويبر، جو أرمسترونج، فورتوناتو كيريلنو.