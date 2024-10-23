إنجي علاء تبدأ كتابة إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت السيناريست إنجي علاء عن بداية كتابتها سيناريو إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند، الذي أعلن المخرج مجدي الهواري مؤخرًا عن تعاقده معه لتحويل مجموعته القصصية "القصة الكاملة" إلى عمل درامي سيضم عدد من الكتاب وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إنجي علاء صورة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" كشفت خلالها عن بدء كتابة إحدى القصص وسط تهنئة جمهورها ومتابعيها.

واحتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي يوم 13 أكتوبر وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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