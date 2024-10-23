شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر أحمد صيام فى أحداث مسلسل حكيم باشا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد صيام فى بطولة مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى، حيث يقدم صيام دوراً محورياً فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، حيث يتضمن المسلسل صراعا قويا بين أحمد صيام ومصطفى شعبان فى أحداث العمل بحسب تصريح صيام لـ"الخليج 365".

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

