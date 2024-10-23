"أكلم مين".. نيللي كريم تثير الجدل بسؤال عن إحدى شركات النقل الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها بسؤالها حول كيفية التواصل مع إحدى تطبيقات النقل الذكي نظرًا لتعرضها لمشكلة ما لم تكشف عن تفاصيلها وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت نيللي كريم منشور تساءلت خلاله قائلة: "لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟"، وقام العديد من جمهورها ومتابعيها بالرد عليها منهم الفنانة ريهام حجاج التي رد عليها وقالت: "الشرطة".

وانتهت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا من تصوير أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "هابي بيرز داي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة، حنان مطاوع، حنان يوسف، تأليف وإخراج سارة جوهر.

يذكر أن نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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