بعد سخرية مخرج "I, Robot" بسبب التصميمات.. إيلون ماسك في أزمة جديدة بسبب فيلم "Blade Runner 2049".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواجه رجل الأعمال الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك اتهامات جديدة من قبل صناع فيلم الخيال العلمي "Blade Runner 2049" بسبب تصميمات الروبوتات والسيارات الخاصة به مع تصميمات الفيلم الشهير، حيث قامت الشركة المنتجة برفع دعوى قضائية طالبت خلالها بمقاضاته بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالفيلم.

وتم اتهام إيلون بسرقة الملكية الفكرية الخاصة بفيلم الخيال العلمي وذلك بعدما كشف ماسك عن سيارة ذاتية القيادة مؤخرًا وقام باستخدام صور عن طريق الذكاء الاصطناعي من كواليس فيلم "Blade Runner 2049" للترويج لحدث "Robotaxi" بعدما رفضت الشركة المنتجة "Alcon" استخدام أي من صور الفيلم في حملته الدعائية، وقام إيلون ماسك بالرد على الدعوى عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "هذا الفيلم سئ".

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها "Alcon" أن الشركة أرادت ألا يكون لفيلم "Blade Runner 2049" أي ارتباط من أي نوع مع "Tesla أو X أو Musk أو أي شركة مملوكة لـ Musk"، نظرًا "لسلوك Musk المضخم والمسيّس للغاية والمتقلب والتعسفي، والذي ينحرف أحيانًا إلى خطاب الكراهية.

كما مازح المخرج الأسترالي أليكس بروياس، إيلون ماسك مؤخرًا بعدما قام بمقارنة روبوتات فيلمه الشهير "I, Robot" عام 2004 بروبوتات "أوبتيموس" الخاصة بماسك، إلى جانب السيارة ذاتية القيادة وكادت تصل إلى حد التطابق سواء في الرؤية أو التصميم، ونشر أيكس تعليقه عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "هاي إيلون، هل يمكنني استعادة تصاميمي من فضلك".

وكشف موقع "فارايتي" خلال الفترة الماضية عن شراء شركة الإنتاج "A24" الحقوق الخاصة بكتاب "Elon Musk" للكاتب الأمريكي، والتر إيزاكسون وتحويله إلى فيلم سينمائي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث سيتطرق الفيلم لرجل الأعمال إيلون ماسك وعن كونه شخصية معقدة ويفتقد القدرة على التواصل إنسانيًا مع من يحيطون به حتى زوجته وأبنائه ومن يعملون في شركاته.

كما يكشف الفيلم التفاصيل الخاصة بحياة "إيلون ماسك" وعن قراراته المصيرية في بعض الأحيان منها عندما أمر "ماسك" مهندسي شركة "StarLink" بإحباط هجوم أوكراني على السفن الحربية الروسية في شبه جزيرة القرم على الرغم من نفي "ماسك" هذا الادعاء مؤكدًا إن الأقمار الصناعية في المنطقة لم يتم تشغيلها وأنه اختار عدم تفعيلها.

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