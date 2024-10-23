"شطورة يا لولو".. هشام جمال يهنئ ليلى زاهر بجائزة أفضل ممثلة شابة في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان والمنتج هشام جمال التهنئة لخطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بمناسبة حصولها على أكثر من جائزة عن دورها في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة، الذي عرض في رمضان الماضي.

ونشر هشام صورًا مع ليلى زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "السبب إني مقدرتش أحضر مع ليلى كل المناسبات آخر فترة، أن الاستاذه ليلى ماشاء الله في آخر شهرين أخدت ٦ جوايز كأفضل ممثلة شابة في رمضان ٢٠٢٤ عن دور "نسمة الكاريزما" في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وللأسف مكنتش بقدر اكون معاها في كل الحفلات اللي بتتكرم فيها لارتباطات شغلي".

ووجه لها هشام جمال التهنئة، وكتب: "ألف مبروك يا حبيبتي وهفضل أقولك أنتي لسه سنك صغير وأي، وعدد الأعمال اللي شاركتي فيها تتعد على الأيد الواحدة وقدامك مستقبل كبير، إن شاء الله يكون كله شغل ناجح ومحترم".

وأتم: "دعواتكم ربنا يتمملنا بخير، وشطوره يا لولو".

يذكر أن هشام جمال تعاون مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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