شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: الممثل المصرى مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال فيلم فوى فوى فوى ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم النجم محمد فراج والمنتج محمد حفظى والمخرج عمر هلال، ليتحدثوا عن رحلة الفيلم وترشحة للأوسكار، ويدير الندوة المذيع شريف نور الدين.

وقال محمد فراج: "الممثل المصرى مظلوم، وليه مظلوم لأننا عندنا مواهب كتير أوى مختلفة من وجهه نظرى تستحق أنها تكون فى مكانة أفضل من اللى هى فيه، والاهتمام بالممثل مش بيهتم به هنا فى مصر بالشكل المطلوب لأنه بالدليل أى مصرى بيطلع بره لو مكسرش الدنيا الناس بتشيد به، احنا نمتلك مواهب وقدرات أمام ووراء الكاميرا خطيرة بره بيهتموا إزاى يصنعوا نجم، هنا الممثل جنب تمثيله وأفكاره ورحلته وطالع عينه بيفكر هيوصل إزاى فى كل ده لوحده مش هيعرف وفى كم المواهب الذى عافا عليها الزمن ومتشفتش عشان خاطر أسباب كتير لا تمت للعدل ولا للصناعة".

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة.