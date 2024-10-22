شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يحذر الممثلين الشباب من الذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النجم العالمي نيكولاس كيج الممثلين الشباب من الذكاء الاصطناعى الجديد، مطالباً إياهم بالابتعاد عن تلك التكنولوجيا الجديدة التى ستستحوذ بشكل كبير فيما بعد على أداة الممثلين التمثيلية.

وصعد كيج على خشبة المسرح فى مهرجان نيوبورت بيتش السينمائى الخامس والعشرين يوم أمس الأحد، لحث الممثلين الناشئين على عدم الاستسلام للضغوط من أصحاب العمل الذين اختاروا استخدام الذكاء الاصطناعى لتغيير أدائهم أو التلاعب به بأى شكل آخر.

وأضاف "كيج" أثناء تشجيع الممثلين الشباب: "أداء الفيلم، بالنسبة لي، هو في الأساس عملية يدوية من الصفر، إنه من القلب، إنه من الخيال، إنه من الأفكار والتفاصيل والتفكير والصقل والاستعداد".

وسبق وعرض لـ "كيج" مؤخراً فيلم Longlegs، الذى وصلت إيراداته إلى 108 ملايين و808 آلاف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ عرضه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 74 مليونًا و45 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و34 مليونا و763 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وكان قد عرض فيلم الرعب الجديد للنجم العالمى نيكولاس كيج، Longlegs، بشكل مفاجئ، ولاقى ردود فعل حماسية من النقاد والحضور، كجزء من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، كان الجمهور حاضرًا في مسرح Aero لعرض سري تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً.

قال كيج عن الفيلم: "كان الناس يسألونني: "كيف لا يمكنك وضع وجهك على الملصق أو المقطع الدعائي لـ[Longlegs]؟، ولكننى أخترت وضع صورة الوحش بدلا منى لجعل الأمر أكثر تشويقا".

وأضاف كيج أنه يقدم شخصية قاتل متسلسل في مسلسل Longlegs، وكانت ردود أفعال النقاد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، واصفين إياه بأنه "الفيلم الأكثر إثارة للقلق لهذا العام"، بالإضافة إلى أن العمل "مائة دقيقة من الرعب المتواصل والمكثف".

وأشار أحد الحاضرين إلى أن الفيلم "كان مجنوناً للغاية" لدرجة أن امرأة خلفهم بدأت بالبكاء في منتصف عرضه.