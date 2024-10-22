شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر حفلتين من ليالى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

يحيى غدا الأربعاء النجم الكبير على الحجار حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج، ويسبقه فاصلاً للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمى، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر على مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذى تتغنى فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التى شكلت الوجدان الفنى للجمهور المصرى والعربى.

على أن يسبقة عرض على المسرح الخارجى لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.