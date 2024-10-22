شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو مصطفى حلمى من بروفة مهرجان الموسيقى: سوما سر نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المايسترو مصطفى حلمى بروفة منذ قليل استعدادا لحفله مع الفنان هانى شاكر، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32، وحرصت الفنانة سوما على التواجد مع زوجها المايسترو مصطفى حلمى لتدعيمه.

وأوضح مصطفى حلمى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن سوما هى كلمة السر فى نجاحه، وهى الداعم الأساسى فى حياته وهى السند له ومصدر بهجته ويتفاءل بوجودها بجواره فى كل حفلاته.

وكان قد أجرى الفنان الكبير هانى شاكر بروفته الموسيقية، اليوم، داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية قبل حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 اليوم الثلاثاء بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



مصطفى حلمى وزوجته وسوما



مصطفى حلمى وسوما

ومن المقرر أن يعتلى الفنان الكبير هانى شاكر مسرح النافورة الليلة، ليقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمى، ويسبقه فاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي.