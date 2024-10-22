شكرا لقرائتكم خبر عن جنات عن مشاركتها فى مهرجان الموسيقى العربية: الأقرب إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة جنات، فى تصريحات لـ الخليج 365، عن سعادتها بالمشاركة بالغناء فى حفل الليلة العمانية، والتى أقيمت أمس ورفعت شعار كامل العدد، مضيفة أن مشاركتها فى المهرجان من أقرب الأشياء إليها، وحبها لجمهور الأوبرا شىء يسعدها.

وقدمت النجمة جنات أغنية الطبع غلاب لرجاء بلمليح، خلال حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتفاعل معها بشكل كبير الجمهور الحاضر.

وقدم ثمانية مطربين عمانيين ميدلي لأغانٍ، منها أغنية تحية حب ويشهد الله وعمان يا شمس الضحى ومشتاق للمغنى والحب لك انتي، وذلك خلال الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقام بتأدية الأغانى المطرب فهد البلوشى وعائشة الزدجالي وخليل المخيني وأيمن الناصر وأشواق وهيثم رافي.

وبدأ حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بكلمة مسجلة للفنانة يسرا التي تحضر الحفل، وقالت: هذه الليلة هي جسر التواصل بين حضارتين كبيرتين في دورة تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش الذى غير مسار الموسيقى في مصر، والآن يوجد ملحن عماني يحمل اسم السيد خالد بن حمد البورسعيدى الذي غير مسار الموسيقى في عمان، وتحية للموسيقار أمير عبد المجيد.