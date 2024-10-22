شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 28.. سوسن تطرد محمود وخطة وليد وليلى للإيقاع بأكرم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل برغم القانون اكتشاف محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) سرقة زوجته سوسن (جورى بكر) له بعدما سجلت المصنع الخاص به باسم طليقها، ليطردها من المنزل، ويعثر محمود على الأوراق الخاصة بسوسن كاملة فى غرفتها ومعها عدد من الفلاشات، ويذهب بها إلى ليلى (إيمان العاصى) لمساعدته فى فهم هذه الأوراق وهل تدين سوسن فى شىء أم لا.

يعود محمود للفيلا ويجد سوسن طردت والدته (عايدة رياض) وزوجته تهانى (بتول الحداد) من الفيلا بعدما وضعت يديها عليها باعتبار أن الفيلا مُسجلة باسمها، أما وليد (هانى عادل) فيقترح على ليلى أن تخرج شقيقته بريهان (فرح يوسف) فى لايف على السوشيال وتعلن بأن وليد سيتزوج ليلى حتى يتم استفزاز أكرم ويظهر لهم وبالفعل يشاهد أكرم اللايف.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.