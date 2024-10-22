بعد نجاح دوره في "برغم القانون".. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد القس عن تفاصيل تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان أحمد السقا، بعد تقديم دور ناجح في مسلسل "برغم القانون".

تحدث محمد القس، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع انستجرام، قائلًا: "صحيت لقيت 3 مكالمات من نمرة بفتح الواتس اب لقيت مسدج صوتي قالي إزيك يا أستاذ محمد أنا زميلك ممثل وقعد يقول كلام حلو.. قالي استمر وأنت نورت مصر معاك أخوك أحمد السقا".

وأضاف: "على الصبح على الريق قبل ما أفطر.. كلمته على طول قلت له أنت إزاي بتدور على نمرة حد متعرفوش وتروح تبعتله الكلام الحلو ده"، متابعًا: "السقا فنان راقي وعظيم".

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.

العمل بطولة: إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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