أحمد الفيشاوي ينشر فيديو كوميدي لـ سمير غانم ويعلق: أحسن كوميديان في تاريخ البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، مشهد كوميدي للنجم سمير غانم من أحد أفلامه السينمائية.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الأستاذ الكبير سمير غانم أحسن كوميديان في تاريخ البشرية، أنا فخور إن حضرتك عمي الله يرحمك يا حبيبي".

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه "السيستم" على عدد من المنصات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عرضه مطلع العام الجاري.

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار كوميدي حول قصة الشاب وحيد الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.

يذكر أن آخر ما عرض للفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم "بنقدر ظروفك" بشهر مايو الماضي، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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