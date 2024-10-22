شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر ينعى ليام باين من خلال ستورى حسابه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المغنى الشاب جاستين بيبر زميله النجم الراحل ليام باين، من خلال خاصية ستورى على موقع الصور إنستجرام، حيث أعاد نشر مقطع فيديو لـ باين تم إعداده من قبل أحد محبى النجم الراحل.

ويقول التعليق الصوتى فى مقطع الفيديو الذى صنعه المعجبون والذى شاركه بيبر: "تذكر فقط يُسمح لك بالحزن كمعجب، ويُسمح لك بحب شخص لم تقابله أبدًا، ويُسمح لك بالإعجاب بشخص ما لفنه، ويُسمح لك بالبكاء والانكسار والشعور وكأن جزءًا منك قد رحل".



ستورى جاستين بيبر

يُظهر مقطع الفيديو على إنستجرام الذى شاركه بيبر الحب الذى تلقاه باين من المعجبين بعد وفاته، وتظهر الملاحظات والصور والبالونات والزهور فى الفيديو الذى يخلد ذكرى المغنى الراحل.



جاستين بيبر وليام باين

يذكر أن المغنى الراحل ليام باين واصل مسيرته الفردية، بعد النجاح الهائل الذي حققه مع فرقة One Direction، ومع إعلان الفرقة انفصالها في عام 2016، بعد عام من مغادرة زين مالك لها .

بدأ العديد من الأعضاء مسيرتهم الفردية، حيث أصدر مالك أغنية Pillow Talk وأصدر نيل هوران أغنية Slow Hands.

وكان وقع باين عقد تسجيل منفرد مع شركة Republic Records في أكتوبر 2016، وفي العام التالي أصدر أغنية Strip That Down، من تأليف المغنى العالمى إيد شيران.

التي وصلت إلى المرتبة الثالثة في قوائم المملكة المتحدة الرسمية والمرتبة العاشرة في قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، وتم ترشيحها لجوائز BRIT لأفضل أغنية فردية وأفضل فيديو لفنان، وذلك بعدما كشف مراسل Sky دانييل هنري بعض التفاصيل المحيطة بوفاة المغنى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق الليلة الماضية، حيث أكد قائلا:" التصريحات التي حصلنا عليها من الشرطة وخدمة الإسعاف تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث، حيث كشف بيان الإسعاف، التي ردت على المكالمة، إنهم وصلوا إلى هناك في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة، ووجدوا شخصًا ملقى فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين".

وتابع هنري مؤكدا: "ووجدوا أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه، كما أشارت الإسعاف إلى أن هناك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف الجثة".