شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يظهر بشخصية محتال خلال أحداث فيلم "درويش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "درويش"، الذى تشاركه بطولته النجمة دينا الشربينى، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ أسبوعين، وهو من إخراج وليد الحلفاوى وتأليف وسام صبرى، وظهر عمرو خلال كواليس الفيلم بلوك مختلف، حيث ظهر بشنب وشعر قصير.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف ودينا الشربيني، كل من: محمد شاهين وتارا عماد و مصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب و خالد كمال واسلام حافظ، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

وكانت آخر أعمال عمرو يوسف مشاركته في فيلم "ولاد رزق 3"، الذي قام ببطولته كل من: أحمد عز، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.