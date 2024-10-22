شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلا على مسرح الجمهورية الجمعة وطرح التذاكر على تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار هشام خرما حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة 8 ونصف، ويقدم خلاله باقة مميزة من أهم مقطوعاته الموسيقية، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتى".

وذلك بعدما أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما فيديو موسيقيا جديدا بعنوان "مصر الحضارة"، وذلك ضمن مشروعه الموسيقى الذى يحتفى بمعالم مصر السياحية، مؤكدًا أنه يركز خلال الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، وذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى غدًا 27 سبتمبر.

فى الفيديو الموسيقى الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقى مصر الحضارة (وادى الملوك) الذى كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

وعلق خرما وقتها على ذلك قائلًاً: "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه فى مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، وأن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقى ونعيد تقديمه فى فيديو موسيقى بطابع خاص وجديد فى منطقة الأهرامات، مع مراعاة أن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى، وأكد أنه متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال بخصوص هذا الفيديو".