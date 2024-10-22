شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 23.. محمد كيلانى يحول غرفته إلى شكل جمالى من أجل ديجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث عادت تيتا زوزو من المستشفى متعبة للغاية ومعها نجلها خالد – محمد كيلانى، وديجا، وحضر الأخير مفاجأة كبيرة لديجا حيث حول غرفته في منزل والدته إلى غرفة لديجا ووضع بها يافطه باسمها مع بعض الألعاب والبالونات وغيرها من الألوان التي تبحها، حتى يساعدها على التخلص من الأزمة النفسية التي تمر بها والتي إصيبت بالشلل على إثر تلك الوعكة النفسية بسبب والدها.



محمد كيلانى وتيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.