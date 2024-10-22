شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن: المخرج ريدلى سكوت سهل عملية تصوير Gladiator 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح النجم العالمى دينزل واشنطن أن مخرج فيلمه الجديد Gladiator 2 المخرج العالمى ريدلى سكوت، جعل العمل فى الفيلم سهلاً من خلال إنشاء مجسمات بالحجم الطبيعى عندما تم التصوير فى مالطا.

وصرح واشنطن قائلاً: "عندما كنت أتجول في روما، بدا الأمر وكأن هناك 10 آلاف كومبارس وحصان، وكان الأمر خياليًا، وممتعًا، كل ما عليك هو ارتداء المعدات، والملابس الخاصة بشخصيتك وقدم دورك بكل سهولة".

فى نفس السياق دائمًا ما يغازل النجم العالمي الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، الجماهير وصناع السينما والدراما بفكر الابتعاد والاعتزال عن الشاشة، ومع اقتراب عرض الجزء الجديد من فيلم Gladiator للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي سيعرض في 22 نوفمبر المقبل، عادت من جديد فكرة اعتزال واشنطن عن التصوير بعد أن صرح في لقائه مع مجلة إمباير أنه لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الأعمال أمام الكاميرا.

ونقلت صحيفة Deadline، في تقريرها تصريحات النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والتي قال فيها: "الأشياء التي تحدث لي على المستوى المهني خلف الكاميرا مهمة بالنسبة لي الآن، أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا أصبح أقل وأقل، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفلام".