شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يقدم الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بعنوان أنا من غيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم بهاء سلطان الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بطولة النجمين منة شلبى وأحمد داود، والمقرر طرحه فى السينمات 6 نوفمبر المقبل، من إخراج هبة يسرى، وتأتى الأغنية داخل أحداث الفيلم الذى يدور حول قصة حب شديدة بين منة وداود.

والأغنية تحمل اسم أنا من غيرك كلمات منة عدلى القيعى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع نادر حمدى، وإنتاج حمدى بدر، حيث ظهر صوت بهاء سلطان في خلفية التريلر الرسمي الذى طرحته الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام الماضية.

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

تعتبر منة شلبى من النجمات اللاتى استطعن إثبات أنفسهن فى أوقاتً صعبة، فظهورها الأول والأكبر كان مع الساحر محمود عبد العزيز والذى كان بمثابة الأب لها ومكنها دورها من إثبات نفسها فى الساحة الفنية وقدمته بعده العديد من الأعمال.

وعرض مؤخرًا لأحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.