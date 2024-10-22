على البحر..مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "عمر" الصورة من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قلبي الجميلة، الملكة، أحلى من القمر، جمالها رهيب، إيه الجمال ه.

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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